За 480 штрафов ГИБДД у петербуржца арестовали BMW

Судебные приставы арестовали BMW жителя Петербурга, накопившего более 480 неоплаченных штрафов ГИБДД. Общая сумма задолженности превысила 1 млн руб.

В Приморском районе Санкт-Петербурга судебные приставы арестовали автомобиль BMW, принадлежащий 44-летнему местному жителю. Мужчина накопил сотни неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, а общий размер задолженности превысил 1 млн руб.

Во время проверки в районе Коломяжского проспекта сотрудники обнаружили автомобиль должника. К этому моменту в отношении владельца находилось более 480 исполнительных производств по неоплаченным штрафам ГИБДД на 712 тыс. руб. Мужчина не исполнял требования об оплате, не отвечал на уведомления и не являлся к судебным приставам.

После обнаружения иномарки ее арестовали и отправили на специализированную стоянку. Владельцу разъяснили, что вернуть автомобиль он сможет только после полного погашения задолженности, включая исполнительский сбор.

Позже в тот же день в отношении автомобилиста поступило еще 30 исполнительных документов почти на 240 тыс. руб. В результате общая сумма долга вместе с исполнительским сбором превысила 1 млн руб.

Кроме того, за систематическое уклонение от исполнения административных наказаний мужчине может грозить арест на срок до 15 суток либо обязательные работы. Как отметили в материалах дела, несколько лет назад этот водитель уже попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции на том же участке дороги. Тогда, чтобы избежать ареста автомобиля, он оперативно оплатил 360 тыс. руб. задолженности.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за четыре террористических слова в мессенджере.

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу