На Украине омбудсмен по правам человека сообщил о причинах дефицита солдат в армии.

Мобилизованные граждане на украинской территории стараются бежать из рядов армии киевского режима еще до попадания на фронт, поэтому Вооруженные силы Украины растут в численности только на бумаге. Соответствующее заявление журналистам местного издания "Новости.Live" сделал уполномоченный по правам человека от при Верховной Раде Дмитрий Лубинец. Иностранный омбудсмен прокомментировал слова коллеги-парламентария, который 13 мая сообщил общественности о том, что насильно мобилизованные люди массово бегут из ВСУ, из-за чего в стране регистрируется огромное количество дезертиров.

Есть случаи, когда бегут сразу. Из помещений ТЦК (местных военкоматов), есть случаи, когда при транспортировке из ТЦК к полигонам, еще часть - с полигонов… У нас большое количество случаев самовольного оставления части. Дмитрий Лубинец, омбудсмен Украины

По его словам, до фронта доходит очень мало мобилизованных, армия на Украине увеличивается лишь по документам, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается. Дополнительно омбудсмен рассказал о коррупции в военкоматах.

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Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE