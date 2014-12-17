На Украине призвали к реформе ТЦК ради того, чтобы не дестабилизировать ситуацию в обществе.

Украинское общество сейчас находится на грани силового противостояния с действующими властями из-за провала насильственной мобилизации населения. Соответствующее заявление журналистам местного издания "Новости.Live" сделал уполномоченный по правам человека от при Верховной Раде Дмитрий Лубинец. Иностранный омбудсмен добавил, что жители страны не видят никакой правовой реакции со стороны Банковой улицы на действия ТЦК (аналог российского военкомата), поэтому все чаще решаются взять ситуацию в свои руки. Эксперт уверен, что в будущем это приведет государство к еще большим проблемам и расколу общества.

Все это приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние... У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча. Дмитрий Лубинец, омбудсмен Украины

Лубинец: мобилизованные на Украине бегут из ВСУ еще до попадания на фронт.

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE