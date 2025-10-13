Греческие йогурты рванули на 40% по потреблению в Петербурге за первое полугодие

Глазированные сырки обогнали всех по росту продаж в России.

В Петербурге за первое полугодие 2026 года значительно выросло потребление нескольких категорий молочной продукции. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на данные аналитиков "Логики молока". Наиболее заметную динамику показали греческие йогурты — их продажи увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 528 тонн.

Молочные десерты также продемонстрировали положительную динамику: рост составил 21% (945 тонн). Безлактозная продукция прибавила 25% (1249 тонн), детские молочные коктейли — 12% (206 тонн). Самый впечатляющий скачок зафиксирован у глазированных сырков — в Петербурге их стали покупать на 137% чаще, объём достиг 119 тонн.

В целом по России самой быстрорастущей категорией также стали глазированные сырки — их продажи выросли на 79% в первом полугодии 2026 года. Аналитики связывают тенденцию с изменением потребительских привычек и расширением ассортимента в сетях.

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Фото: magnific.com(jcomp)