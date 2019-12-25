Петербургские НКО получат субсидии на проекты для молодежи

Планируется проведение мероприятий по 26 направлениям – от патриотических до культурных и спортивных.

В Петербурге начали принимать заявки на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере молодежной политики. В 2026 году на эти цели выделено 114,5 млн рублей, еще свыше 24 млн рублей город получил от Фонда президентских грантов, сообщили 11 марта в Смольном.

Планируется проведение мероприятий по 26 направлениям – от патриотических до культурных и спортивных. Получатели выплат будут определены конкурсной комиссией, максимальный размер субсидии не превысит 5 млн рублей. Заявки принимают до 31 марта в электронном виде.

В прошлом году поддержку получили 82 молодежных проекта 65 НКО на общую сумму более 145 млн рублей.

