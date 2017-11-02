За первые 2 месяца 2026 года доходы бюджета Петербурга составили 176 млрд рублей

Расходы бюджета на данный момент равны 182,6 млрд рублей.

К 4 марта поступления в городской бюджет Петербурга достигли суммы в 176 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Самостоятельные доходы, состоящие из налогов и прочих неналоговых поступлений, составили 169,7 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года общий рост доходов составил 105,5%, а налоговых сборов — 109%.

Расходы бюджета на данный момент равны 182,6 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 23,6 млрд рублей или 11,1%, подчеркнул Корабельников.

Фото: Piter.TV