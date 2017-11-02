  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За первые 2 месяца 2026 года доходы бюджета Петербурга составили 176 млрд рублей
Сегодня, 12:06
205
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За первые 2 месяца 2026 года доходы бюджета Петербурга составили 176 млрд рублей

0 0

Расходы бюджета на данный момент равны 182,6 млрд рублей.

К 4 марта поступления в городской бюджет Петербурга достигли суммы в 176 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Самостоятельные доходы, состоящие из налогов и прочих неналоговых поступлений, составили 169,7 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года общий рост доходов составил 105,5%, а налоговых сборов — 109%.

Расходы бюджета на данный момент равны 182,6 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 23,6 млрд рублей или 11,1%, подчеркнул Корабельников.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выделит 114,5 млн рублей на молодёжные проекты НКО.

Фото:  Piter.TV

Теги: доходы бюджета спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии