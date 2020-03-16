Приюты Петербурга получат 7,4 млн рублей субсидий
Сегодня, 11:14
Приюты Петербурга получат 7,4 млн рублей субсидий

Субсидию предоставят для возмещения затрат, понесенных на оплату коммунальных ресурсов и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления в 2026 году субсидий на содержание на территории Петербурга приютов для животных без владельцев". Как сообщили в Смольном 20 апреля, получателями могут стать социально ориентированные некоммерческие организации. Субсидию предоставят для возмещения затрат, понесенных на оплату коммунальных ресурсов и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. 

Получателей выплат определят по результатам отбора. На субсидии в текущем году предусмотрено 7,42 млн рублей. 

Фото: pxhere 

