Приюты Петербурга получат 7,4 млн рублей субсидий

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления в 2026 году субсидий на содержание на территории Петербурга приютов для животных без владельцев". Как сообщили в Смольном 20 апреля, получателями могут стать социально ориентированные некоммерческие организации. Субсидию предоставят для возмещения затрат, понесенных на оплату коммунальных ресурсов и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Получателей выплат определят по результатам отбора. На субсидии в текущем году предусмотрено 7,42 млн рублей.

