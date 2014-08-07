Влияние циклона принесет кратковременные дожди в Петербург

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов, по Ленинградской области воздух прогреется до +16…+21 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице определяет северная периферия циклонического вихря. К середине дня его центр сместится на территорию Белоруссии. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В городе ожидается переменная облачность: утром возможны прояснения, а во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов, по Ленинградской области воздух прогреется до +16…+21 градусов.

Ветер южный, слабый – от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление останется практически без изменений и составит 750 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV