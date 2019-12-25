Пожилая петербурженка получила ожоги от плиты и скончалась в больнице

Состояние пациентки осложнилось развитием шока, острой сердечной недостаточностью и полиорганной дисфункцией.

В одном из домов Калининского района Петербурга пожилая женщина 92-х лет получила тяжелые ожоги тела после возгорания своего халата вблизи кухонной плиты. Сообщение об инциденте появилось 25 мая на портале 78.ru.

Женщина была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где ей поставили диагноз обширные термические поражения кожи различной тяжести, включающие ожоги первой, второй и третьей степеней лица, шеи, грудной клетки и живота. Помимо этого, состояние пациентки осложнилось развитием шока, острой сердечной недостаточностью и полиорганной дисфункцией.

Спустя несколько дней, вечером 1 июня, пожилая женщина умерла в больнице от полученных травм.

Ранее мы сообщили о том, что плотник упал с высоты 12-го этажа на стройке в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)