Из горящего дома на улице Лидии Зверевой эвакуировали 20 человек

В Приморском районе утром 26 мая произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании в доме 3к1 по улице Лидии Зверевой поступила на пульт спасателей в 05:42. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на балконе на площади 3 "квадрата". К 06:33 огонь ликвидировали.
Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Тушили пожар 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее на Piter.TV: на Богатырском проспекте во время пожара пострадал мужчина.
Фото: Piter.TV
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