Из горящего дома на улице Лидии Зверевой эвакуировали 20 человек

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Приморском районе утром 26 мая произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 3к1 по улице Лидии Зверевой поступила на пульт спасателей в 05:42. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на балконе на площади 3 "квадрата". К 06:33 огонь ликвидировали.

Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тушили пожар 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Богатырском проспекте во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV