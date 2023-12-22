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На Богатырском проспекте во время пожара пострадал мужчина
Сегодня, 9:09
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На Богатырском проспекте во время пожара пострадал мужчина

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С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Сегодня, 25 мая, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На Богатырском проспекте в доме 3, корпус 1, вспыхнула четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:20. Пламя охватило два квадратных метра. 

С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в больницу. В 02:55 пожар был ликвидирован. 

Ранее мы писали, что на Софийской улице полыхали автомобили.

Фото: Piter.tv

Теги: богатырский проспект, мчс, пожар в квартире, пострадал мужчина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

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