Пожар в Приморском районе удалось локализовать

Сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник, 2 августа, в 11:14 на пульт главного управления МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Большая Каменка в Приморском районе.

Прибывшие спасатели уточнили, что в каркасно-щитовом, металлическом, размером 15х30 метров ангаре происходило горение по всей площади с находящимся внутри автомобилем. Произошло полное обрушение кровли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Через час пожар удалось локализовать, информации о ликвидации еще не поступило. К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники и 22 человека личного состава. Причины возгорания пока неизвестно.

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Фото: Piter.tv