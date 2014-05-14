Петербурженка обвинила безработного в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери

Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на понедельник, 2 августа, в дежурную часть полиции Петербурга обратилась 48-летняя жительница Шушар, работающая заведующей в ГБД ДУ №30. Женщина рассказала об изнасиловании дочери 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, девочку изнасиловали 1 августа в 20 часов вечера в квартире по месту жительства на улице Школьной в Шушарах. Петербурженка обвинила в содеянном 46-летнего безработного. Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге ученика 7 класса подозревают в изнасиловании пятиклассника.

Фото: Piter.TV