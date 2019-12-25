Пожар охватил ангар площадью 450 "квадратов" в Приморском районе

На данный момент пожар еще не ликвидировали.

На улице Большая Каменка в Приморском районе утром 2-го августа произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №1 корпус 2 поступило в 11:14. По предварительной информации, возгорание произошло в каркасно-щитовом ангаре площадью 450 кв. метров. Огонь охватил ангар полностью.

К ликвидации пожара привлекли 22 спасателя.

Ранее в поселке Большая Каменка ликвидировали свалку с бараньими останками.

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб