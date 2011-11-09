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Свалку с бараньими головами ликвидировали в Большой Каменке
Сегодня, 13:27
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Свалку с бараньими головами ликвидировали в Большой Каменке

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Жители поселка наткнулись на мертвые туши.

В Приморском районе ликвидировали свалку с останками баранов, которая образовалась в день Курбан-байрама. Об этом сообщила пресс-служба территориального Россельхознадзора.

В ведомстве назвали случившееся "возмутительным и незаконным инцидентом". В поселке Большая Каменка обнаружили головы и внутренности баранов. 

В Россельхознадзоре напомнили, что перемещение, хранение, переработка и утилизация биологических отходов регламентировано Ветеринарными правилами. 

При этом биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным.

говорится в сообщении.

Фото: Pexels, ВКонтакте / Большая Каменка Спб / Александра Богданова 

Теги: бараны, мертвые животные
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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