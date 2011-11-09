Свалку с бараньими головами ликвидировали в Большой Каменке

Жители поселка наткнулись на мертвые туши.

В Приморском районе ликвидировали свалку с останками баранов, которая образовалась в день Курбан-байрама. Об этом сообщила пресс-служба территориального Россельхознадзора.

В ведомстве назвали случившееся "возмутительным и незаконным инцидентом". В поселке Большая Каменка обнаружили головы и внутренности баранов.

В Россельхознадзоре напомнили, что перемещение, хранение, переработка и утилизация биологических отходов регламентировано Ветеринарными правилами.

При этом биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. говорится в сообщении.

Фото: Pexels, ВКонтакте / Большая Каменка Спб / Александра Богданова