Свалку бараньих шкур и потрохов обнаружили после Курбан-байрама в Петербурге

После исламского праздника Курбан-байрама жители Петербурга наблюдают в Большой Каменке неприятную картину. Под кустами, недалеко от пункта приема оплаты ЗСД, образовалась свалка из бараньих шкур, копыт, головы и потрохов. Об этом пишет "Фонтанка".
Петербуржцы предполагают, что свалку создали продавцы мяса из Средней Азии, которые в Большой Каменке разводят овец. Днем они продают тушки, а вечером скидывают в кучу все, что осталось после разделки.
Там уже кубометра два этих отходов. Это все собаки растаскивают, что-то с этим нужно делать. До Роспотребнадзора мне дозвониться не удалось.
Рассказал один из очевидцев
Также мужчина два раза звонил в полицию по этому поводу. Ему заявили, что никаких нарушений не выявлено.
Ранее мы писали, что в Петербурге Курбан-байрам отмечают в онлайн-формате из-за коронавируса.
Фото: pexels.com
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