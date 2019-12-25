Свалку бараньих шкур и потрохов обнаружили после Курбан-байрама в Петербурге

Копыта, кишки, шкуры и головы растаскивают собаки по окрестностям города.

После исламского праздника Курбан-байрама жители Петербурга наблюдают в Большой Каменке неприятную картину. Под кустами, недалеко от пункта приема оплаты ЗСД, образовалась свалка из бараньих шкур, копыт, головы и потрохов. Об этом пишет "Фонтанка".

Петербуржцы предполагают, что свалку создали продавцы мяса из Средней Азии, которые в Большой Каменке разводят овец. Днем они продают тушки, а вечером скидывают в кучу все, что осталось после разделки.

Там уже кубометра два этих отходов. Это все собаки растаскивают, что-то с этим нужно делать. До Роспотребнадзора мне дозвониться не удалось. Рассказал один из очевидцев

Также мужчина два раза звонил в полицию по этому поводу. Ему заявили, что никаких нарушений не выявлено.

Ранее мы писали, что в Петербурге Курбан-байрам отмечают в онлайн-формате из-за коронавируса.

Фото: pexels.com