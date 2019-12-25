В Петербурге Курбан-байрам отмечают в онлайн-формате из-за коронавируса

Несколько десятков верующих пришли к закрытой Соборной мечети и расположились на газоне.

Во вторник, 20 июля, мусульмане Петербурга праздную Курбан-байрам, праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком.

Несмотря на просьбу председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Равиля Панчеева оставаться дома, несколько десятков человек прибыли к закрытой сегодня Соборной мечети у станции метро "Горьковская" и расположились на газоне для молитвы.

Есть вероятность заражения. В этом отношении Всевышний призывает, чтобы мы свои тела держали в здравии и чистоте. Это как раз тот призыв с нашей стороны — более взвешенно относиться к своему здоровью и во избежание заражения своих близких оставаться дома. отметил муфтий

Праздник будет длиться три дня.

Ранее мы писали, что мечети и молельные дома Петербурга будут закрыты в Курбан-байрам.

Фото: Фонтанка