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Мечети и молельные дома Петербурга будут закрыты в Курбан-байрам
Сегодня, 12:18
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Мечети и молельные дома Петербурга будут закрыты в Курбан-байрам

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Праздник пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

В понедельник, 19 июля, Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона сообщило на странице в соцсети о закрытии мечетей и молельных домов в Курбан-байрам. 

В сообщении Духовное управление ссылается на постановление правительства региона №121 и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге. Из-за коронавируса принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам завтра, 20 июля, не смогут. 

Отметим, что праздник Ураза-байрам 13 мая удалось провести в очном формате.

Ранее мы писали, что в День ВМФ пляж возле Петропавловской крепости закроют для посетителей.

Фото: A.Savin / Википедия

 

Теги: курбан-байрам, мечети петербурга, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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