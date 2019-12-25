Мечети и молельные дома Петербурга будут закрыты в Курбан-байрам

Праздник пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

В понедельник, 19 июля, Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона сообщило на странице в соцсети о закрытии мечетей и молельных домов в Курбан-байрам.

В сообщении Духовное управление ссылается на постановление правительства региона №121 и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге. Из-за коронавируса принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам завтра, 20 июля, не смогут.

Отметим, что праздник Ураза-байрам 13 мая удалось провести в очном формате.

Ранее мы писали, что в День ВМФ пляж возле Петропавловской крепости закроют для посетителей.

Фото: A.Savin / Википедия