В Петербурге не все мусульмане успели на молитву Ураза-байрама

В Петербурге утром 13 мая мусульмане собрались на молитву в честь праздника разговения Ураза-байрам, но далеко не все верующие успели на мероприятие.
Многие мусульмане прибыли в мечети к семи утра, но к этому моменту молитва подходила к концу. Как оказалось, многое в этот день зависит от погоды. В этом году молитва началась в 3:45 и завершилась до того, когда большая часть петербуржцев выезжает на работу.
Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для мусульман.
Фото: Piter.tv
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