В Петербурге не все мусульмане успели на молитву Ураза-байрама

В этом году молитва началась в 3:45.

В Петербурге утром 13 мая мусульмане собрались на молитву в честь праздника разговения Ураза-байрам, но далеко не все верующие успели на мероприятие.

Многие мусульмане прибыли в мечети к семи утра, но к этому моменту молитва подходила к концу. Как оказалось, многое в этот день зависит от погоды. В этом году молитва началась в 3:45 и завершилась до того, когда большая часть петербуржцев выезжает на работу.

Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для мусульман.

Фото: Piter.tv