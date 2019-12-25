Празднование Ураза-байрама ограничит движение трамваев у Соборной мечети

В четверг, 13 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Ураза-байраму, будет закрыто движение трамваев у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
Трамваи не смогут проехать по магистрали в период с 03:45 до 06:00. В связи с этим трамвай №6 проедет от конечной станции "Улица Кораблестроителей" до 19-й линии В.О.
Трамвай №40 будет курсировать по двум трассам:
- от конечной станции "Тихорецкий проспект" до станции метро "Выборгская" (обратно по Лесному проспекту и Гренадерской улице);
- от конечной станции "Улица Кораблестроителей" до 19-й линии В.О.
Ранее мы писали, что движение на дамбе ограничили из-за ремонта до 31 мая.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
интересно шествие бессмертного полка не проводим.а здесь почему так всполошились
бессмертный полк отменяем .а ураза празднуем .достойно