Празднование Ураза-байрама ограничит движение трамваев у Соборной мечети

Движение по магистрали закроется в период с 03:45 до 06:00.

В четверг, 13 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Ураза-байраму, будет закрыто движение трамваев у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамваи не смогут проехать по магистрали в период с 03:45 до 06:00. В связи с этим трамвай №6 проедет от конечной станции "Улица Кораблестроителей" до 19-й линии В.О.

Трамвай №40 будет курсировать по двум трассам:

- от конечной станции "Тихорецкий проспект" до станции метро "Выборгская" (обратно по Лесному проспекту и Гренадерской улице);

- от конечной станции "Улица Кораблестроителей" до 19-й линии В.О.

Ранее мы писали, что движение на дамбе ограничили из-за ремонта до 31 мая.

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