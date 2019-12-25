Движение на дамбе ограничили из-за ремонта до 31 мая

На севере КАД у Кронштадта образовались пробки.

В пресс-служба Кронштадтского района напомнили, что с 10 по 31 мая движение на дамбе будет ограничено из-за ремонта.

Рабочие ремонтируют асфальт на внутреннем кольце с 116 по 138 км и внешнем кольце от 140 к 116 км. На разных участках поэтапно будут закрывать движение по двум полосам.

Дирекция "Комплекса защитных сооружений" приносит свои извинения за временные неудобства и просит водителей соблюдать скоростной режим и следить за дорожными знаками и разметкой.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД от Таллинского до Красносельского шоссе перекроют две из трех полос движения.

Фото: ВКонтакте / Кронштадтский район Санкт-Петербурга