На КАД от Таллинского до Красносельского шоссе перекроют две из трех полос движения

Сроки окончания работ могут быть скорректированы из-за погодных условий.

На КАД между развязками Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения в период с 11 по 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для движения транспорта временно будут недоступны вторая и третья полоса, а на первой введут ограничение скорости до 50 км/час. На участке будут ликвидировать колейность проезжей части.

Работы будут идти круглосуточно. Из-за погодных условий сроки окончания могут скорректировать.

В связи с дорожными работами также на юго-западе КАД утром 11 мая образовалась пробка.

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