  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД от Таллинского до Красносельского шоссе перекроют две из трех полос движения
Сегодня, 9:37
111
nadezhda_sib

На КАД от Таллинского до Красносельского шоссе перекроют две из трех полос движения

0 0

Сроки окончания работ могут быть скорректированы из-за погодных условий.

На КАД между развязками Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения в период с 11 по 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для движения транспорта временно будут недоступны вторая и третья полоса, а на первой введут ограничение скорости до 50 км/час. На участке будут ликвидировать колейность проезжей части. 

Работы будут идти круглосуточно. Из-за погодных условий сроки окончания могут скорректировать. 

В связи с дорожными работами также на юго-западе КАД утром 11 мая образовалась пробка.

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: дорожные работы, кад, колейность
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии