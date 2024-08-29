В Петербурге 30 марта отметят Ураза-Байрам

Праздник разговения – Ураза-Байрам – отметят в Петербурге 30 марта. Намазы пройдут в мечетях и молельных домах города в воскресенье в 08:30, сообщили в Духовном управлении мусульман Северной столицы.
Дорогие братья и сестры, настоятельно рекомендуем продумать заранее Ваш маршрут и подготовиться к совершению молитвы заблаговременно, совершив омовение дома.
Пресс-служба Духовного управления мусульман Петербурга
О дорожных ограничениях в связи с празднованием пока неизвестно. Обычно движение перекрывают на Кронверкском и Московском проспектах, Парашютной улице, около Сенного рынка и в других местах.
Фото: Piter.TV
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