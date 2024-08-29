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В Петербурге 30 марта отметят Ураза-Байрам
Сегодня, 16:41
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В Петербурге 30 марта отметят Ураза-Байрам

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О дорожных ограничениях в связи с празднованием пока неизвестно.

Праздник разговения – Ураза-Байрам – отметят в Петербурге 30 марта. Намазы пройдут в мечетях и молельных домах города в воскресенье в 08:30, сообщили в Духовном управлении мусульман Северной столицы. 

Дорогие братья и сестры, настоятельно рекомендуем продумать заранее Ваш маршрут и подготовиться к совершению молитвы заблаговременно, совершив омовение дома.

Пресс-служба Духовного управления мусульман Петербурга 

О дорожных ограничениях в связи с празднованием пока неизвестно. Обычно движение перекрывают на Кронверкском и Московском проспектах, Парашютной улице, около Сенного рынка и в других местах.

Фото: Piter.TV 

Теги: праздник, ураза-байрам
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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