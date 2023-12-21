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Беглов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
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Беглов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Глава Северной столицы отметил, что Санкт‑Петербург с момента основания был городом многих культур и религий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

Глава города отметил, что этот священный праздник утверждает высокие моральные идеалы, ставшие неотъемлемой частью традиционных духовно-нравственных ценностей народов России.

"Ураза-байрам стал символом добрых помыслов и чистоты души. В эти дни принято проявлять особую заботу о родных и близких, посвящать время семье и друзьям, помогать людям, нуждающимся в поддержке и внимании"

Александр Беглов

Ранее Piter.TV сообщал, что судьба бывшего автозавода Toyota в Шушарах не определена.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: александр беглов, ураза-байрам
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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