Беглов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

Глава города отметил, что этот священный праздник утверждает высокие моральные идеалы, ставшие неотъемлемой частью традиционных духовно-нравственных ценностей народов России.

"Ураза-байрам стал символом добрых помыслов и чистоты души. В эти дни принято проявлять особую заботу о родных и близких, посвящать время семье и друзьям, помогать людям, нуждающимся в поддержке и внимании"

Александр Беглов