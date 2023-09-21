Судьба бывшего автозавода Toyota в Шушарах не определена

У городских властей и нового владельца завода есть разные видения проекта.

Бывший завод Toyota в промзоне Шушары пока не начал выпуск автомобилей премиального бренда Aurus, а сроки перезапуска производства остаются неопределёнными. Об этом заявил врио председателя городского комитета по промышленной политике Александр Ситов в интервью "РБК-Петербург".

Чиновник подтвердил, что конкретной даты запуска производства Aurus пока нет. Между новым владельцем и городскими властями сохраняются расхождения по будущему завода. Возможны альтернативы — на площадке могут выпускать как Aurus, так и другую продукцию.

Напомним, завод Toyota перешёл под контроль Aurus в мае 2024 года, но планы по возобновлению производства с иностранным партнёром до сих пор не реализованы.

Ранее Piter.TV сообщал, что набор персонала открыли на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

Фото: unsplash (Christina Telep)