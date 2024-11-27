Набор персонала открыли на бывшем заводе Toyota в Шушарах

После ухода с российского рынка японцев завод перешел к государственному ФГУП "НАМИ".

На территории бывшего завода Toyota в Петербурге, который сейчас называется "Автозавод Санкт-Петербург", объявлен набор специалистов для работы над автомобилями. Компания ищет сотрудников: дизайнеров по разработке экстерьера и интерьера автомобилей, а также инженеров по автоэлектрике.

Предприятие занимается производством грузовиков марки БАЗ, предназначенных для гражданского использования. Производство осуществляется на мощностях бывшего завода Toyota, где ранее собирались тягачи MAN и Scania.

Как сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе предприятия, в прошлом году завод пустил около 20 тысяч автомобилей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Aurus не подтвердил слухи о "разморозке" завода Toyota в Шушарах.

Фото: unsplash (Christina Telep)