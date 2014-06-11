Aurus не подтвердил слухи о "разморозке" завода Toyota в Шушарах

Ранее компания открыла на сервисе hh.ru пять вакансий в Петербурге.

В Aurus прокомментировали сообщения о планах в отношении бывшего завода Toyota в Шушарах. Как отметили в "Аурус Моторс", компания размещает вакансии в различных регионах РФ, в том числе с возможностью дистанционной работы, чтобы более эффективно набирать сотрудников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее "Деловой Петербург" обратил внимание на то, что компания открыла на сервисе hh.ru пять вакансий в Петербурге для места работы, под описание которого подходит бывший завод Toyota в Шушарах.

"Аурус Моторс" ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам "для новых и текущих моделей", ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля.

Фото: unsplash (Christina Telep)