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Aurus не подтвердил слухи о "разморозке" завода Toyota в Шушарах
Сегодня, 11:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Aurus не подтвердил слухи о "разморозке" завода Toyota в Шушарах

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Ранее компания открыла на сервисе hh.ru пять вакансий в Петербурге.

В Aurus прокомментировали сообщения о планах в отношении бывшего завода Toyota в Шушарах. Как отметили в "Аурус Моторс", компания размещает вакансии в различных регионах РФ, в том числе с возможностью дистанционной работы, чтобы более эффективно набирать сотрудников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее "Деловой Петербург" обратил внимание на то, что компания открыла на сервисе hh.ru пять вакансий в Петербурге для места работы, под описание которого подходит бывший завод Toyota в Шушарах.

"Аурус Моторс" ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам "для новых и текущих моделей", ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля.

Фото: unsplash (Christina Telep)

Теги: aurus, toyota, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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