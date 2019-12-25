Бывший завод Toyota в Шушарах стоит без производства, но Aurus набирает персонал

Пока неясно, означает ли набор персонала скорый запуск производства.

Завод в Шушарах, ранее принадлежавший компании Toyota, остаётся в замороженном состоянии, несмотря на заявленные планы по возобновлению производства. Однако на предприятии начали искать специалистов, что может свидетельствовать о подготовке к запуску.

Напомним, в 2023 году актив был передан ФГУП "НАМИ", а затем – российскому бренду Aurus. В июне 2024 года компания подписала соглашение с городскими властями о развитии автомобилестроительного кластера. Производство планировалось наладить в партнёрстве с зарубежной компанией до конца 2024 года, и, по неофициальным данным, обсуждалось сотрудничество с китайским Hongqi. Однако к настоящему моменту проект так и не реализован.

Официальных комментариев о перспективах площадки нет: в Aurus, ФГУП "НАМИ" и Комитете по промышленной политике Петербурга нет никаких конкретных заявлений по данному поводу.

При этом на портале hh.ru появились вакансии, размещённые Aurus в марте 2025 года. Компания ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам, специалистов по электрике и электронике, а также менеджеров по исследованиям и разработкам. В описании указано, что рабочее место расположено в Шушарах, в пешей доступности от метро – эти параметры совпадают с бывшим заводом Toyota.

Пока неясно, означает ли набор персонала скорый запуск производства или же это часть долгосрочной кадровой стратегии Aurus.

Фото: unsplash (Christina Telep)