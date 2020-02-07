ФГУП "НАМИ" выкупил Toyota Boshoku

ФГУП "НАМИ" полностью выкупил доли компании Toyota Boshoku в Северной столице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.
Ранее Toyota Boshoku специализировалась на производстве автомобильных сидений и других интерьерных деталей для машин одноимённой японской марки автомобилей.
Работу завода НАМИ возобновит в сотрудничестве с Минпромторгом.
Ранее мы сообщили о том, что бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург".
Фото: Piter.TV
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