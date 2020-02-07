ФГУП "НАМИ" выкупил Toyota Boshoku

Работу завода новый владелец возобновит в сотрудничестве с Минпромторгом.

ФГУП "НАМИ" полностью выкупил доли компании Toyota Boshoku в Северной столице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Ранее Toyota Boshoku специализировалась на производстве автомобильных сидений и других интерьерных деталей для машин одноимённой японской марки автомобилей.

Работу завода НАМИ возобновит в сотрудничестве с Минпромторгом.

Ранее мы сообщили о том, что бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург".

Фото: Piter.TV