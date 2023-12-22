Автомобили марки Aurus будут собирать на бывшем заводе Toyota в Шушарах

Aurus Motors уже разместила несколько вакансий для работы на заводе, принадлежащем "Шушары-Авто".

Гендиректор компании Aurus Motors Андрей Панков назначен руководителем ООО "Шушары-Авто", которое получило бывший завод Toyota в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль", принадлежащий автоэксперту Сергею Цыганову.

По данным Цыганова, Aurus Motors уже разместила несколько вакансий для работы на заводе, принадлежащем "Шушары-Авто". Среди них перечислены вакансии ведущего бухгалтера, ведущего экономиста производственных закупок, ведущего специалиста экономики проектов, ведущего казначея и ведущего инженера-эколога.

Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota объявила о прекращении производства на заводе в Шушарах и своем уходе из РФ. В марте 2023 года завод приобрело ФГУП "НАМИ", который зарегистрировал его как дочернюю компанию "Шушары-Авто". Управляющей компанией предприятия стал Обуховский завод, который планировал выпуск грузовиков базы S36A11, городских микрокаров L-Type и электромобилей E-Neva.

Ранее мы сообщили о том, что продажи автомобилей завода "АвтоВАЗ" под новым брендом стартуют весной.

Фото: Piter.TV