"Обуховский завод" стал управляющей компанией экс-завода Toyota

С 2026 года будет запущено производство модельного ряда электромобилей E-Neva.

"Обуховский завод" будет управлять экс-заводом Toyota, чтобы организовать производство машин. Производственная площадка японского автопроизводителя была выкуплена компанией "Шушары-Авто", которая является дочерней структурой ФГУП "НАМИ", пишет "АБН".

В следующем году на этой площадке планируют начать выпуск гражданского грузового автомобиля БАЗ-S36A11, разработанного "Обуховским заводом". С 2026 года будет запущено производство модельного ряда электромобилей E-Neva.

Ранее в 2026 году хотят запустить серийное производство электромобилей E-Neva. К концу 2026 года планируется выйти на объем продаж в 55-65 тыс. автомобилей.

Фото: Piter.tv

