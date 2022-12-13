В 2026 году хотят запустить серийное производство электромобилей E-Neva

К концу 2026 года планируется выйти на объем продаж в 55-65 тыс. автомобилей.

В конце 2026 года запустят серийное производство электромобиля E-Neva. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Северо-Западного регионального центра АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"" Михаила Подвязникова.

К концу 2026 года планируется выйти на объем продаж в 55-65 тыс. автомобилей. Месяц назад образец E-Neva показали президенту России на Обуховском заводе в Петербурге, где и была создана модель. Тогда же вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о намерении поддержать реализацию проекта.

Ранее Минпромторг поделился ближайшими планами на электрокар E-Neva из Петербурга. По словам Мантурова, в ближайшее время хотят найти партнеров и до конца просчитать экономический эффект.

Фото: Telegram / RIA_Kremlinpool