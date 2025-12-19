Перезапуск завода Toyota в Петербурге запланирован на 2026 год

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов также упомянул о возможности введения дополнительных механизмов защиты инвестиций отечественного автопрома от рисков.

Заводы, ранее принадлежавшие компаниям Toyota и Volkswagen, возобновят работу в 2026 году. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов проинформировал депутатов Госдумы, что планируется запустить предприятия в Петербурге и Нижегородской области.

Также глава министерства упомянул о возможности введения дополнительных механизмов защиты инвестиций отечественного автопрома от рисков, связанных с вероятным выходом зарубежных автопроизводителей с российского рынка.

Антон Алиханов выделил положительные тенденции в автомобилестроительной отрасли, отметив значительное повышение доли выпускаемых российских машин — с 45% до 56% от общего объема продаж. Отдельно министр подчеркнул успех переработки производств, покинутых иностранными компаниями, где объемы выпуска выросли на одну треть, составив в 2025 году рекордные 368 тысяч единиц транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что автомобили 129 брендов зарегистрировали в Петербурге в 2025 году.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)