Ограничения движения введут в Петербурге во время Ураза-Байрама

Мусульманский праздник пройдет 30 марта.

В связи с проведением мероприятий в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам в Северной столице 30 марта будут введены временны ограничения движения для автомобилей, – сообщают в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Движения транспорта в период с 7:00 до 10:00 будут перекрыты по следующим адресам:

Московский проспект от набережной р. Фонтанки до Садовой улицы,

Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,

Крестьянский переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,

Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта,

улица Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.

В тот же день с полуночи до 10:00 будет запрещена остановка транспорта на участках дорог:

Московского проспекта - от набережной р. Фонтанки до Садовой улицы,

Конного переулка - от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,

Крестьянского переулка – от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,

Кронверкского проспекта – от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта,

улицы Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 апреля выступит Бангкокский симфонический оркестр.

Фото: Пресс-служба Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга