Ограничения движения введут в Петербурге во время Ураза-Байрама

В связи с проведением мероприятий в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам в Северной столице 30 марта будут введены временны ограничения движения для автомобилей, – сообщают в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.
Движения транспорта в период с 7:00 до 10:00 будут перекрыты по следующим адресам:
- Московский проспект от набережной р. Фонтанки до Садовой улицы,
- Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
- Крестьянский переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
- Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта,
- улица Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.
В тот же день с полуночи до 10:00 будет запрещена остановка транспорта на участках дорог:
- Московского проспекта - от набережной р. Фонтанки до Садовой улицы,
- Конного переулка - от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
- Крестьянского переулка – от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
- Кронверкского проспекта – от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта,
- улицы Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.
Ранее мы писали, что в Петербурге 2 апреля выступит Бангкокский симфонический оркестр.
Фото: Пресс-служба Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга
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