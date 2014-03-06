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Ограничения движения введут в Петербурге во время Ураза-Байрама
Сегодня, 19:15
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Ограничения движения введут в Петербурге во время Ураза-Байрама

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Мусульманский праздник пройдет 30 марта.

В связи с проведением мероприятий в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам в Северной столице 30 марта будут введены временны ограничения движения для автомобилей, – сообщают в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Движения транспорта в период с 7:00 до 10:00 будут перекрыты по следующим адресам:

  • Московский проспект от набережной р. Фонтанки до Садовой улицы,
  • Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
  • Крестьянский переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
  • Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта,
  • улица Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.

В тот же день с полуночи до 10:00 будет запрещена остановка транспорта на участках дорог:

  • Московского проспекта - от набережной р. Фонтанки до Садовой улицы,
  • Конного переулка - от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
  • Крестьянского переулка – от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
  • Кронверкского проспекта – от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта,
  • улицы Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 апреля выступит Бангкокский симфонический оркестр.

Фото: Пресс-служба Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга

Теги: ограничения движения, ураза-байрам
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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