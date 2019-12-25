Смольный нашел в Большой Каменке незаконные постройки для разведения животных

Животных, похоже, там уже не было.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом обнаружили в Большой Каменке деревянные строения для размещения и разведения сельскохозяйственных животных. Они занимали городскую землю без разрешения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 23-го июля.

Строения не были включены в реестр собственности Петербурга. Сегодня территорию начали освобождать.

Накануне в Большой Каменке обнаружили стихийную свалку с останками баранов. Есть вероятность, что животные содержались именно в этих загонах. На данный момент свалку ликвидировали.

Фото: пресс-служба ККИ