В ЛДПР предложили бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака

Предоставляемый участок должен обеспечиваться возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения

Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложила бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на документ, направленный для заключения в правительстве.

В документе предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Отмечается, что граждане, претендующие на земельный участок, должны состоять не менее десяти лет в браке и иметь как минимум одного ребенка. Кроме того, предоставляемый участок должен обеспечиваться возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и располагаться в границах субъекта.

Ранее мы сообщали, что перечень общественных зеленых зон расширят на 151 участок в Петербурге.

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