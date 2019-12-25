Перечень общественных зеленых зон расширят на 151 участок в Петербурге

В городе появятся почти 300 гектаров новых озеленённых территорий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил изменения в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования. Обновлённый перечень включает 151 новую территорию, в результате чего общее число таких участков достигнет 7927. Информация об этом появилась на официальном портале администрации города.

Дополнительные зоны озеленения появятся во всех 18 административных районах города. Из них 91 участок отнесён к территориям городского значения, 53 — к местным, и ещё 7 зарезервированы под дальнейшее благоустройство. Общая площадь новых участков составит 297 гектаров.

Современный мегаполис, крупный промышленный центр может быть одновременно и образцом экологического благополучия. Зелёные насаждения – это "легкие города", комфортные пространства для отдыха жителей. Согласно новому Генплану, к 2030 году они должны занимать 30% территории Петербурга. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Изменения также касаются характеристик существующих насаждений, что позволит улучшить систему их охраны и содержания.

Ранее сообщалось, разрешение на благоустройство набережной для "Алых парусов" выдали в Петербурге.

Фото: Piter.TV