Средняя стоимость земли в Петербурге и Ленобласти с начала года выросла на 7,1%

Параллельно с повышением цен, рынок пополнился большим количеством предложений.

Цены на земельные участки в Петербурге и Ленобласти заметно возросли, несмотря на увеличение числа доступных вариантов для приобретения. Исследование, проведенное аналитиками сервиса "Яндекс Недвижимость", показало, что средняя стоимость земли в регионе с начала 2025 года увеличилась на 7,1%, достигнув отметки в 270 тысяч рублей за сотку.

Эксперты уточнили, что участок, предназначенный для индивидуального жилого строительства, ведения фермерского хозяйства или садоводства в пределах городской агломерации, теперь стоит в среднем 3 миллиона рублей. Средняя площадь такого участка составляет 11,6 соток, говорится в исследовании, итоги которого публикует агентство ТАСС.

Параллельно с повышением цен, рынок пополнился большим количеством предложений: их число выросло на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,4% с начала текущего года, отметили аналитики.

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Фото: Unsplash (Anne Nygård)