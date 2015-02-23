Ужесточение требований к УК обсуждают в Петербурге

Предлагается усилить лицензионные требования к УК и увеличить размеры штрафов за несоблюдение норм жилищного законодательства.

В Петербурге рассматривают возможность ужесточения требований к управляющим компаниям (УК) для борьбы с недобросовестными организациями в сфере ЖКХ.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин на форуме "ЖКХ Россия" обратил внимание на низкую планку для входа в рынок управления многоквартирными домами, что способствует проникновению недобросовестных игроков.

Предлагается усилить лицензионные требования к УК и увеличить размеры штрафов за несоблюдение норм жилищного законодательства. Разумишкин также подчеркнул, что за последнее время 700 многоквартирных домов в Санкт-Петербурге сменили управляющие компании вследствие нарушений прав жильцов и фальсификации протоколов собраний собственников.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском ЗакСе обсудят присутствие карет с лошадьми на улицах города. Депутат Павел Крупник подчеркивает, что большинство карет выглядят изношенными и не соответствуют облику современного Петербурга, несмотря на значительные усилия города по ремонту фасадов, дорог и озеленению.

Фото: Piter.TV