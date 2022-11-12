На улице Щербакова 20-летний молодой человек выпрыгнул с 5-го этажа из-за пожара

В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

7 октября в Приморском районе Петербурга из окна 5-го этажа квартиры на улице Щербакова выпрыгнул 20-летний молодой человек. Причиной стал пожар. Детали происшествия известны Piter.TV.

В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе с закрытой травмой живота, компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника, закрытым переломом костей таза, острым ингаляционным отравлением смесью дымов.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела комната площадью 10 "квадратов". Из опасной зоны эвакуировали 10 человек.

Фото: Piter.TV