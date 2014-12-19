Пожар на Серебристом бульваре унес жизнь жителя дома

Полностью сгорела комната площадью 16 "квадратов". Квартиру тушили 15 спасателей.

В ночь на 26 июня в Приморском районе произошел страшный пожар, в котором погиб один человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в доме № 24/2 по Серебристому бульвару. В трехкомнатной квартире начала гореть обстановка площадью 16 квадратных метров. Запрос в службу спасения поступил в 00:30. Пожарные в составе 15 человек прибыли на место ЧП. Пламя локализовали в 01:13.

В огне погиб владелец квартиры. Обстоятельства и подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в городе этой ночью произошел еще один пожар. Огонь охватил отель в центре Петербурга. Постояльцы покинули здание и ждали ликвидации пожара под дождем.

Фото: Piter.tv