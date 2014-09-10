Из гостиницы на Восстания постояльцев эвакуировали в связи с пожаром

Ночью шел дождь, поэтому гостям пришлось прятаться от непогоды прямо под арками.

В ночь на 26 июня в отеле по улице Восстания, 19 произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Постояльцев выводили на улицу прямо в халатах. В темное время суток Петербург настигла гроза, поэтому гостям гостиницы пришлось прятаться от дождя под арками.

Запрос в службу спасения поступил в 02:30. Пожарные прибыли тушить возгорание. Выяснилось, что на заднем дворе вспыхнули пламенем коробки. Дым проник в гостиницу, находившуюся рядом. Огонь локализовали в 03:30.

В пожаре никто не пострадал. Обстоятельство случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в квартире на Академика Байкова погибла пожилая женщина во время пожара.

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