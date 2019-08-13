При пожаре в квартире на Академика Байкова погибла пожилая женщина - видео

Огонь разгорелся в трехкомнатной квартире.

Поздно вечером 24 июня в Калининском районе Петербурга произошел крупный пожар. Огонь разгорелся в трехкомнатной квартире на улице Академика Байкова. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, как из окна вырывается пламя. Судя по масштабам возгорания, огонь полностью охватил одну из комнат.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 23:44. В 00:45 возгорание было ликвидировано. С огнем боролись пять единиц техники и 22 человека личного состава МЧС.

Как сообщил источник в экстренных службах, при пожаре погибла пожилая женщина. Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительной информации, пожар мог быть вызван сбоем в работе газовой плиты.

Ранее мы писали, что пожар в ангаре в деревне Тярлево тушили 13 часов.

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