Пожар в ангаре в деревня Тярлево тушили 13 часов

В ликвидации огня принимали участие 22 пожарных.

Сотрудники МЧС 13 часов тушили пожар в деревне Тярлево Пушкинского района. Огонь охватил крышу ангара на площади 400 кв. метров.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре в доме №132 на Московском шоссе поступило 23-го июня в 18:13. В одноэтажном ангаре размером 20 на 90 метров загорелась кровля. С огнем справились только в 07:41 следующего дня.

Сведения о пострадавших не поступали.

По словам очевидцев, воду спасатели набирали из реки Славянки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Нефтяной дороге в Петербурге на площади 50 кв.м. полыхали опилки и пиломатериалы.

Фото: ВКонтакте / Детскосельский Онлайн