  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Нефтяной дороге в Петербурге на площади 50 кв.м. полыхали опилки и пиломатериалы
Сегодня, 20:49
119
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На Нефтяной дороге в Петербурге на площади 50 кв.м. полыхали опилки и пиломатериалы

0 0

Пожар произошел на территории слесарной мастерской.

На Нефтяной дороге на площади 50 кв.м. полыхали опилки и пиломатериалы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в среду, 23 июня.

Вечером в 18:18 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Нефтяная дорога, дом №1/5. Позже выяснилось, что пожар произошел на территории слесарной мастерской. Возле гаражей горели опилки и пиломатериалы на площади 50 кв.м. Рядом с местом горения находились транспортные баллоны, которые спасателям удалось эвакуировать.

Пожар ликвидировали в 18:59. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что три частных дома сгорели под Петербургом.

Фото: Piter.tv

Теги: нефтяная дорога, опилки, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии