На Нефтяной дороге в Петербурге на площади 50 кв.м. полыхали опилки и пиломатериалы

Пожар произошел на территории слесарной мастерской.

На Нефтяной дороге на площади 50 кв.м. полыхали опилки и пиломатериалы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в среду, 23 июня.

Вечером в 18:18 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Нефтяная дорога, дом №1/5. Позже выяснилось, что пожар произошел на территории слесарной мастерской. Возле гаражей горели опилки и пиломатериалы на площади 50 кв.м. Рядом с местом горения находились транспортные баллоны, которые спасателям удалось эвакуировать.

Пожар ликвидировали в 18:59. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Piter.tv