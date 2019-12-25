Три частных дома сгорели под Петербургом

Пожар разгорелся в СНТ "Надежда".

Этой ночью в садоводстве "Надежда", которое находится у границы Петербурга в Ломоносовском районе, разгорелся пожар, оставивший три семьи без дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило на пульт управления в 2:22 ночи. На место отправились 20 человек личного состава. Всего огонь охватил 126 "квадратов". С возгоранием боролись около двух часов.

В группе "Транспортный коллапс. Красное Село" местные жители отметили, что три дома сгорели дотла. Достоверной информации о пострадавших пока нет. Также неизвестны причины пожара.

Ранее мы писали, что пожарные тушили лес в Приозерском районе.

Фото: "Фонтанка"