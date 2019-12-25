Пожарные тушили лес в Приозерском районе

Накануне, 22 июня, от дежурного Леноблеса поступило сообщение о горении леса на территории курорта в Приозерском районе, передает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам не было. Для ликвидации пожара прибыли 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание локализовали в 16:30, а в 21:05 ликвидировали открытое горение. По информации спасателей, огонь распространился на 1,5 Га.
Ранее мы писали, что двое рабочих устроили поножовщину на фабрике солений в Ломоносовском районе.
Фото: ГУ МЧС Ленобасти
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