Пожарные тушили лес в Приозерском районе

Обошлось без пострадавших.

Накануне, 22 июня, от дежурного Леноблеса поступило сообщение о горении леса на территории курорта в Приозерском районе, передает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам не было. Для ликвидации пожара прибыли 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание локализовали в 16:30, а в 21:05 ликвидировали открытое горение. По информации спасателей, огонь распространился на 1,5 Га.

Ранее мы писали, что двое рабочих устроили поножовщину на фабрике солений в Ломоносовском районе.

Фото: ГУ МЧС Ленобасти