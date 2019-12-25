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Двое рабочих устроили поножовщину на фабрике солений в Ломоносовском районе
Сегодня, 13:29
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Двое рабочих устроили поножовщину на фабрике солений в Ломоносовском районе

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В результате конфликта пострадал человек.

Утром в среду, 23 июня, в полицию поступило сообщение о поножовщине в Ломоносовском районе, передает источник в правоохранительных органах.

Начальник охраны сообщил полицейским, что в деревне Рассколово, 27А, подрались рабочие фабрики солений. В результате драки, один из участников получил удар ножом. На место выехала бригада скорой помощи. Пока о состоянии пострадавшего и обстоятельствах конфликта ничего неизвестно. 

Ранее мы писали, что петербуржец едва не съел кусок мяса с червем.

Фото: Piter.tv

Теги: ломоносовский район, поножовщина
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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