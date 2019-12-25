Петербуржец едва не съел кусок мяса с червем

В комментариях разгорелась полемика: какой именно червь представлен на фото.

Накануне, 22 июня, петербуржец Евгений К. поделился в соцсети с горожанами своей неприятной находкой.

Прикупил свиной шеи в "Ленте", приготовил вкусные отбивные себе на обед. При откусывании вытянулось вот это. Прожилка? надеется Евгений

В комментариях петербуржцы начали спорить, кто изображен на фото. Одна из горожанок отметила, что червь похож на бычий цепень. В ответ ей напомнили, что цепни – плоские черви. Кто-то предложил сдать анализы и выпить лекарства от паразитов, а кто-то уверен, что после термообработки черви неопасны и кусок мяса можно доедать спокойно. Также Евгению предложили обратиться в Роспотребнадзор.

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Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; pixabay