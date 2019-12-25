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Петербуржец едва не съел кусок мяса с червем
Сегодня, 11:41
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Петербуржец едва не съел кусок мяса с червем

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В комментариях разгорелась полемика: какой именно червь представлен на фото.

Накануне, 22 июня, петербуржец Евгений К. поделился в соцсети с горожанами своей неприятной находкой.

Прикупил свиной шеи в "Ленте", приготовил вкусные отбивные себе на обед. При откусывании вытянулось вот это. Прожилка?

надеется Евгений

В комментариях петербуржцы начали спорить, кто изображен на фото. Одна из горожанок отметила, что червь похож на бычий цепень. В ответ ей напомнили, что цепни – плоские черви. Кто-то предложил сдать анализы и выпить лекарства от паразитов, а кто-то уверен, что после термообработки черви неопасны и кусок мяса можно доедать спокойно. Также Евгению предложили обратиться в Роспотребнадзор. 

Ранее мы писали, что Понасенков направил письмо директору ФСИН с просьбой отпустить Олега Соколова на день.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; pixabay

Теги: петербург, черви, черви в мясе
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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