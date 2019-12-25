Понасенков направил письмо директору ФСИН с просьбой отпустить Олега Соколова на день

Понасенков хочет услышать публичные извинения от Соколова и надеется быстро вернуть деньги, которые историк брал взаймы.

Накануне, 22 июня, публицист Евгений Понасенков в своем telegram-канале опубликовал открытое письмо, направленное директору Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Калашникову Александру Петровичу с просьбой отпустить историка Олега Соколова, осужденного за убийство аспирантки, на день.

Понасенков рассказывает директору ФСИН, что ждет крупную сумму денег от Соколова (ее регулярно выплачивают судебные приставы переводами на банковскую карту) и публичные извинения с кафедры СПбГУ, откуда историка-убийцу уволили. Далее Евгений Понасенков указывает, что 26 июня в Большом зале ЦДЛ в Москве у него состоится концерт, который проведет Анна Шатилова, однако по традиции концерт должны вести мужчина и женщина.

Я бы хотел, чтобы вы отпустили тов. Соколова на один вечер – провести мой концерт в качестве как бы мужчины. Я бы зачел ему гонорар ведущего за долг передо мной и за извинения. Вместе с тем, это хорошо отразится на имидже вашей организации: все же расчленитель будет на одной сцене с честью и совестью СССР. пишет Понасненков

Публицист отметил, что возьмет на себя обеспечение доставки заключенного в концертный зал и обратно.

Ранее мы писали, что "Маэстро" Понасенков снялся в "Вечернем Урганте".

Фото: объединенная пресс-служба судов